وصرح تيلرسون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية :"لم يسبق أن شككت يوما بأهليته العقلية. ليس لدي أي سبب للتشكيك بأهليته العقلية".

وصدر الجمعة كاتب "النار والغضب داخل بيت ترامب الأبيض" للكاتب الصحفي مايكل وولف الذي يعتمد فيه على 200 مقابلة مع أشخاص في البيت الأبيض ، أعربوا خلالها عن شكوك جدية بشأن أهلية ترامب لمهام الرئاسة.

وردا على سؤال بشأن الكتاب ووصف الرئيس له بـ"الكذب"، قال تيلرسون "هو ليس مثل الرئيس السابق (..) ولهذا اختاره الأميركيون (..) كانوا يريدون التغيير. وتعلمت خلال العام كيف أحسن علاقتي بالرئيس بهدف تزويده بالمعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات جيدة".

وكان ترامب قد انتقد عبر تويتر، الخميس، الكتاب الجديد، مؤكدا أنه لم يسمح لمؤلفه "المجنون" بدخول البيت الأبيض.

ويصور الكتاب ترامب على أنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي.