وذكرت مواقع عدة أن قيمة الانتقال بلغت 17 مليون يورو.

وأضطر إيفرتون لبيع اللاعب بسعر منخفض لأنه في الأشهر الست الأخيرة من عقده مع النادي، مما يعني رحيله بالمجان الصيف المقبل، إذا لم يتم بيعه هذا الشتاء.

ولم يلعب باركلي (24 عاما) مع إفرتون هذا الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه أراد الخروج من إفرتون للحصول على فرصة اللعب مرة أخرى، أملا في السفر إلى موسكو مع تشكيلة المنتخب الإنجليزي بكأس العالم 2018.

وخاض باركلي 150 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إفرتون.