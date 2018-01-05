أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أكمل روس باركلي لاعب وسط منتخب انجلترا اجراءات انتقاله من إيفرتون إلى تشلسي الجمعة، حيث أكد النادي اللندني أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد لخمسة أعوام ونصف.
وذكرت مواقع عدة أن قيمة الانتقال بلغت 17 مليون يورو.
وأضطر إيفرتون لبيع اللاعب بسعر منخفض لأنه في الأشهر الست الأخيرة من عقده مع النادي، مما يعني رحيله بالمجان الصيف المقبل، إذا لم يتم بيعه هذا الشتاء.
ولم يلعب باركلي (24 عاما) مع إفرتون هذا الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه أراد الخروج من إفرتون للحصول على فرصة اللعب مرة أخرى، أملا في السفر إلى موسكو مع تشكيلة المنتخب الإنجليزي بكأس العالم 2018.
وخاض باركلي 150 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إفرتون.