ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وهذا اللقب هو الثاني في تاريخ عُمان، التي عوضت خسارتها في مباراتها الأولى بالبطولة الحالية صفر-1 أمام الإمارات، بعد تتويجها بـ"خليجي 19" على أرضها.

وأهدر عموري لاعب وسط العين ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، كانت كفيلة بتتويج الإمارات بلقبها الثالث في بطولات الخليج، لكن فايز الرشيدي حارس عُمان تصدى لها ببراعة.

وفي ركلات الترجيح كان عموري اللاعب الوحيد في المنتخبين الذي يهدر تسديدته، لتفوز عُمان بنتيجة 5-4.