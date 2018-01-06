وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن بايرن ميونيخ دخل في مفاوضات مع تشلسي حول انتقال اللاعب، ووفقا لصحفي كولومبي، فإن تشلسي عرض مبلغ 37 مليون يورو، لكن النادي البافاري يطلب 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

واسترسل الإيطالي أنتونيو كونتي، مدرب تشلسي، بمدح نجم منتخب تشيلي في الأسابيع الماضية، حيث قال "إنه لاعب سأعتمد عليه إن ذهبت إلى معركة".

ويتبقى 18 شهرا على انتهاء عقد فيدال (30 عاما) مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ، الذي وقع معه صيف 2015 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وقالت الصحيفة أن إتمام الصفقة تعتمد على نجاح بايرن في التعاقد مع لاعب وسط نادي شالكة، الألماني ليون غوريتزكا، لينتقل إلى العملاق البافاري الصيف المقبل.