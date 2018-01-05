وأطلقت ميليشيات الحوثي الإيرانية صاروخا بالستيا استهدف نجران، وقال تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية إن الصاروخ تم اعتراضه وتدميره.

وحسب بيان التحالف، أحدث تناثر شظايا الصاروخ أضرارا بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين دون خسائر بالأرواح.

وتظهر الصور التي حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، تضرر سيارة خاصة جراء سقوط بقايا الصاروخ فوقها.