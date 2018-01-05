وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين أن "استمرار إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، يؤكد مواصلة مليشيات الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية والمنطقة، تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين

والمقيمين على أراضيها".

وجدد الأمين العام "دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة قيادة وحكومة وشعبا فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأشاد العثيمين بـ"يقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصاروخ وتدميره، قبل سقوطه على المناطق المدنية الآهلة بالسكان".