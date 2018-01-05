وقالت تقارير صحفية بريطانية إن النادي الكتالوني قدم عرضا جديدا بقيمة 142 مليون جنيه إسترليني (160 مليون يورو)، للتعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أبوابها قبل أيام.

ويأتي التقرير الذي نشرته صحيفة "تايمز"، وسط تكهنات بأن كوتينيو صاحب الـ 25 عاما أخبر مسؤولي ليفربول بأنه لا يريد الاستمرار في النادي.

وحسب الصحيفة، فإن برشلونة على استعداد لدفع مبلغ 106 ملايين إسترليني (120 مليون يورو) مقدما، فضلا عن 36 مليون إسترليني (40 مليون يورو) تدفع كمبالغ إضافية بناء على أداء اللاعب، الذي لن يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في حال انتقل إلى "كامب نو" بسبب مشاركته مع "الحُمر" في البطولة ذاتها.

وإذا تمت الصفقة بهذا المبلغ، سيكون كوتينيو أغلى لاعب يشتريه برشلونة، متخطيا مبلغ 105 ملايين يورو الذي دفعه النادي لضم عثمان ديمبلي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، الصيف الماضي.

إلا أن برشلونة لم يستفد فعليا من صفقة ديمبلي لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي، حيث أن مهاجم البارسا الجديد أصيب في بداية الموسم، ولم يظهر سوى الخميس في مباراة سلتا فيغو بكأس ملك إسبانيا.