وجاء موقف باكستان، بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق المساعدات العسكرية لإسلام آباد والتي يعتقد أن قيمتها 900 مليون دولار على الأقل.

وأوردت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان عقب الإعلان الأمريكي "نحن مرتبطون مع الإدارة الأمريكية في مسألة التعاون الأمني وننتظر مزيدا من التفاصيل".

وأوضحت "المواعيد النهائية التعسفية والقرارات الأحادية وتبديل الأهداف لها نتائج عكسية في التعامل مع التهديدات المشتركة".