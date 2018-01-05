ويسعى برشلونة إلى تعزيز دفاعه، في ظل الرحيل المتوقع للأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو إلى الدوري الصيني.

وتحدثت المصادر نفسها، عن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع قلب دفاعه الفرنسي الشاب صامويل أومتيتي.

وإضافة إلى ماسكيرانو (33 عاما) وأومتيتي المصاب حاليا، يضم الفريق الكتالوني المخضرمين جيرار بيكيه والبلجيكي توماس فرمايلن في مركز قلب الدفاع.

وأوردت صحيفة "إدموندو ديبورتيفو"، الجمعة: "ييري مينا على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة"، بينما أشارت إذاعة "أوندا سيرو" إلى تأكيد برشلونة "إتمام الصفقة".

وكتب الجناح الدولي الكولومبي السابق، فاوستينو أسبريا، الذي حمل ألوان بالميراس سابقا: "أهلا وسهلا ييري مينا في برشلونة".

ويتمتع مينا (23 عاما) بنية جسدية ضخمة (1.95 متر)، ويدافع عن ألوان بالميراس منذ مايو 2016 بعد قدومه من سانتا في.