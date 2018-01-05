واضطر مواطنون سودانيون للاصطفاف أمام المخابز في عدة مناطق بولاية الخرطوم والولايات، وفق صحيفة "المجهر السوداني".

في غضون ذلك، حث اتحاد المخابز أعضاءه بعدم التوقف عن العمل لأي سبب والتبليغ الفوري عن التوقف لتذليل المشكلة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الدقيق، لم تتوقف المخابز عن العمل، لكنها لجأت إلى نقص حجم الخبز فيما ظل سعره ثابتا وهو جنيه واحد للرغيفين.

وقال بعض المستهلكين إنهم اشتروا الرغيف بجنيه واحد، فيما شكا آخرون تردي المنتج بسبب الزيادة الأخيرة في سعر الدقيق.

يذكر أن المخابز في العاصمة ومدن أخرى وضعت ملصقات على واجهاتها تنوه إلى أن ثمن الخبز سيرتفع ابتداءا من الجمعة بسبب زيادة أسعار الدقيق.





