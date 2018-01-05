وأوردت صحيفة "يو أس آيه توداي"، الجمعة، أن وايت البطل الأولمبي الحائز على ميدالية ذهبية، كان يجري تدريبيا في منتجع كاردرونا في نيوزيلندا في نوفمبر الماضي عندما سقط عن لوح تزلج.

وأصيب وايت (31 عاما) بجروح بالغة في جبنيه وتطلب الأمر من الأطباء 62 غرزة لخياطة مكان الجرح.

وقال اللاعب الأميركي: "لقد خفت كثيرا فلم أنزف دما في حياتي مثل هذه المرة".

ونال وايت ميداليتين ذهبيتين في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، ومن المقرر أن يشارك في الدورة المقبلة المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية في فبراير المقبل.