وتفوق صلاح (25 عاما) على ماني صاحب المركز الثاني، بينما حل أوباميانغ في المركز الثالث، واستلم "الفرعون" الجائزة في حفل "الكاف"، الخميس، في غانا.

وحسب الأرقام التي كشف عنها "الكاف" في موقعه الرسمي، حصل صلاح على 625 نقطة، مقابل 507 نقاط لماني و311 لأوباميانغ.

والنقاط التي أعلنها الاتحاد الأفريقي، مجموع مراحل التصويت الثلاث التي خضع لها المرشحون، الأولى خاصة بأعضاء اللجنة الفنية والإعلاميين، والثانية لمدربي وقادة المنتخبات الأفريقية، أما الثالثة فيحددها الجمهور بناء على اقتراع إلكتروني.

وبات صلاح ثاني مصري يتوج بهذه الجائزة بعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، الحائز على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" عام 1983، التي كانت تقدم الجائزة حينها وحتى عام 1994، قبل أن يتولى الاتحاد الأفريقي هذه المهمة.

لكن صلاح أصبح أول مصري يحصل على الجائزة التي يقدمها "الكاف" لأفضل لاعب، ليخلف الجزائري رياض محرز المتوج العام الماضي.