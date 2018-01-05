وذكرت صحيفة "إيل موندو" الإسبانية أن ميسي سيبقى في برشلونة في حال بقائهم في الدوري الإسباني، أو مشاركتهم في إحدى الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني.

أما في حال انفصال برشلونة عن الدوري الإسباني، ولعبه في دوري كتالوني خاص، فإن ميسي سيرحل عن النادي، وفقا لبند في عقده الأخير.

وينص عقد ميسي الأخير أن الشرط الجزائي لرحيل ميسي هو 700 مليون يورو، ولكن الشرط الجزائي غير قابل للتطبيق في حال عدم لعب برشلونة في أحد الدوريات الكبرى بأوروبا.

ويطالب الإقليم الإسباني بالانفصال عن إسبانيا، مما قد يؤثر على لعب نادي برشلونة في الدوري الإسباني، في حال تم الانفصال بشكل رسمي.