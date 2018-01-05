وأوردت صحيفة "سينسناتي إنكوايرر" المحلية أن الحديقة أبرمت تعاقدات تجارية لبيع منتجات تحمل اسم "فيونا" وتشمل ملابس ومثلجات وحتى الجعة.

وقات ميشيل كيرلي الناطقة باسم الحديقة إن أكثر من 200 ألف دولار خصصت لرعاية "فيونا" وتوفير الغذاء لقطيع حيوانات فرس النهر في الحديقة وزيادته.

وسيحتفل فرس النهر الرضيع بعيد مولده الأول في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

وتوقعت الشركات التجارية المحلية أن يحدث الاقتصاد دفعة اقتصادية، فيما تعتزم كل الشركات طرح منتجات تحمل اسم "فيونا" للإفادة من ذلك الزخم.