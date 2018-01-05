وأضاف فيليز في بيان، الجمعة، "المهاجم البالغ عمره 30 عاما سيعود على سبيل الإعارة ليبدأ فترته الثالثة مع الفريق"، وفق "رويترز".

ولعب زاراتي، الذي تضمت مسيرته الحافلة اللعب لأندية لاتسيو وانترناسيونالي ووست هام يونايتد وفيورنتينا وبرمنغهام سيتي، 3 مباريات فقط مع واتفورد وقضى الأشهر القليلة الماضية معارا إلى النصر الإماراتي.

ومن المتوقع أن يعود للأرجنتين "في الأيام القليلة المقبلة" لبدء فترته الثالثة مع فيليز الذي قال إنها ستستمر حتى نهاية الموسم في مايو.