وتحدث أردوغان عن "المؤامرة، عقب إدانة مصرفي تركي في نيويورك، الأربعاء، في اطار محاكمة بشأن الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بإسطنبول قبل أن يتوجه إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الولايات المتحدة تقوم حاليا بسلسلة من المؤامرات الخطيرة القضائية والاقتصادية أيضا".

وأدين محمد هاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي في بنك خلق التركي، الذي تمتلك الدولة حصة أغلبية فيه، بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل البنكي وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.

واتهم ممثلو الادعاء أتيلا بالتآمر مع تاجر الذهب رضا زراب، وآخرين لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات باستخدام صفقة غذاء وذهب زائفة.

وتحدث شهود القضية عن وجود فساد على أعلى مستوى في الحكومة التركية، مما دفع قادة تركيا إلى مهاجمة الادعاء الأميركي. وقال مسؤول تركي إن الحكم "باطل".