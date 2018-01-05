وهبطت أسعار الذهب قبل بيانات الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية، لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، بـ0.3 بالمئة إلى 1318.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0655 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوى في المعاملات الفورية منذ 15 سبتمبر، عند 1325.86 دولار للأوقية، الخميس، مع تراجع الدولار. وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة ارتفاعا نسبته 0.1 بالمئة إلى 91.946.

ويرتقب أن ينشر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، الجمعة، ومن المتوقع أن يظهر زيادة عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة في ديسمبر.