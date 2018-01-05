واجتذبت شركات التكنولوجيا في لندن 2.45 مليار جنيه إسترليني(3.3 مليار دولار) من تمويل رأس المال الاستثماري في 2017 أي نحو 80 بالمئة من 2.99 مليار جنيه تم استثمارها في بريطانيا ككل، وذلك وفقا لما أظهرته بيانات جمعتها مؤسسة "بيتشبوك فور لندن أند بارتنرز" لبيانات رأس المال الاستثماري.

وأظهرت البيانات أن التكنولوجيا المالية كانت أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين، إذ اجتذبت رقما قياسيا بلغ 1.34 مليار جنيه إسترليني في رأس المال الاستثماري.

كما أظهرت البيانات أن قطاع الذكاء الصناعي كان مجالا آخر شهد نموا، حيث جمعت الشركات العاملة في هذا المجال والتي مقرها بريطانيا 488 مليون جنيه إسترليني وهو ما يزيد مرتين عن عام 2016.

يذكر أن أكبر تهديد لصدارة بريطانيا هو أي قيود قد تُفرَض على قدرتها على اجتذاب أفضل المواهب بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي العام المقبل.