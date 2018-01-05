وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سائحة قتلت، وأصيب 12 شخصا، في حادث سقوط المنطاد.

وأضافت أن المنطاد، الذي كان يقل سائحين من جنسيات مختلفة ومصريين، سقط غربي المدينة.

ولم يُكشف بعد عن جنسية السائحين الذين كانوا يرتادوا المنطاد، لكن مصادر "سكاي نيوز عربية" أوضحت أن إصاباتهم تتراوح بين الكدمات والكسور.

وأضافت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن الطقس غير المستقر تسبب في ارتطام المنطاد بالأرض لحظة نزوله.

وكان 19 شخصا، معظمهم من سياح من أوروبا وآسيا، لقوا حتفهم، في حادث مشابه في فبراير عام 2013.





