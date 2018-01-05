وأعلنت الإدارة التعليمية في مدينة نيويورك إغلاق المدارس العامة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فقد شهدت مدينة تالاهاسي، عاصمة ولاية فلوريدا، أول انهمار للثلوج منذ 30 عاما، وأصبح التنقل في المدينة "بالغ الصعوبة"، كما غمرت الثلوج منطقة نيو إنغلاند التي تضم 6 ولايات.

وأعلن حكام ولايات فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا حالة الطوارئ، وحذروا السكان من درجات حرارة تصل إلى التجمد ومن إغلاق الطرق بسبب الثلوج.

وتتعرض معظم مناطق شرق الولايات المتحدة لموجة باردة، جمدت أجزاء من شلالات نياغارا على الجانبين الأميركي والكندي من الحدود، وأشاعت الفوضى في الحياة اليومية وسببت تجمد المياه داخل الأنابيب، وعرقلت مكافحة الحرائق في المناطق التي وصلت فيها الحرارة إلى 6.6 درجة تحت الصفر.

وتسبب البرد القارس في وفاة 9 أشخاص على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن العاصفة بدأت تعرقل حركة السفر جوا في جنوب الولايات المتحدة، حيث ألغيت حوالي 50 بالمئة من الرحلات في مطاري تشارلستون وميرتل بيتش بولاية ساوث كارولاينا وفي سافانا بولاية جورجيا.