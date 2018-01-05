وعلى الرغم من تراجع أسعار بعض ما تنتجه "سامسونغ" مثل أجهزة التلفاز والهواتف الذكية، يرجح المتابعون أن تكون الشركة الكورية الجنوبية قد حافظت على أداء مميز في الفصل الأخير من السنة.

وذكرت دراسة أجرتها "تومسون رويترز"، أن أرباح "سامسونغ" قفزت بنسبة 74 بالمئة، ما بين أكتوبر وديسمبر، على أساس سنوي، لتصل بذلك إلى 15 مليار دولار.

وأغلقت أسهم سامسونغ، الخميس، بـ11 بالمئة مقارنة بأعلى مستوى له تم تسجيله في نوفمبر الماضي.

وجنت "سامسونغ" عائدات فصلية من بيع الشاشات قدرها 1.7 ترليون وون كوري جنوبي، بارتفاع قدره 27 بالمئة، خلال الربع الأخير من العام، على أساس سنوي، فيما لا تزال الشركة الجنوبية تبيع شاشات "أوليد" الدقيقة لمنافستها الأميركية "أبل".

وباعت "سامسونغ" قرابة 10 ملايين من هاتف "سامسونغ نوت 8"، منذ طرحه للبيع خلال سبتمبر، وسط منافسة محمومة مع "أبل".