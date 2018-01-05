وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة، التي بدأت الخميس قد تستمر في التسبب في دمار مع توجهها جنوبا صوب العاصمة ولنغتون.

وقال المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي إن أوكلاند أكبر مدن نيوزيلندا شهدت خلال الأربع والعشرين ساعة أمطارا غزيرة تعادل ما تشهده من أمطار خلال شهرين، مما دفع السلطات إلى إغلاق الطرق الرئيسية وإلغاء خدمات العبارات.

وفي بلدة كايوا الساحلية جنوب أوكلاند دعت السلطات المحلية السكان إلى الرحيل فورا صباح الجمعة بعد أن غمرت موجات مد شديدة الأراضي الواقعة على امتداد الساحل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رياحا وصلت سرعتها إلى 128 كيلومترا في الساعة اقتلعت أسقف مبان وأسقطت أشجارا وأطاحت بمراكب من مراسيها خلال الليل.

وأشارت صحيفة نيوزيلندا هيرالد إلى أن أكثر من 20 ألف منزل انقطعت عنها الكهرباء منها 12 ألف منزل في أوكلاند.