وتوج الفريق المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه والأولى بعد غياب دام 25 عاما على حساب منافسه الأهلي المصري.

وتفوق الفريق المغربي على المرشحين الآخرين الأهلي المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا، وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، الذي توج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) العام الماضي.