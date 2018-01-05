أبو ظبي - سكاي نيوز عربية توج فريق الوداد البيضاوي المغربي بجائزة أفضل ناد أفريقي لعام 2017، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي أقيم بالعاصمة الغانية أكرا، مساء الخميس.
وتوج الفريق المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه والأولى بعد غياب دام 25 عاما على حساب منافسه الأهلي المصري.
وتفوق الفريق المغربي على المرشحين الآخرين الأهلي المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا، وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، الذي توج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) العام الماضي.