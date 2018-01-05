وفازت اللاعبة الأميركية البالغ عمرها 36 عاما بلقبها 23 في البطولات الأربع الكبرى في العام الماضي في ملبورن بارك قبل أن تأخذ وقتا للراحة لتضع طفلتها الأولى.

ولعبت منذ ذلك الحين مرة واحدة علنا وخسرت أمام إيلينا أوستابنكو في أبوظبي.

وقالت سيرينا "بعد مشاركتي في أبوظبي أدركت رغم أنني قريبة للغاية من العودة لمستواي فأنني لست في الحالة التي أريدها".

وأضافت "رغم حزني بسبب هذا الأمر قررت عدم المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام".