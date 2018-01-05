أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة إن سيرينا وليامز حاملة اللقب انسحبت من البطولة التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي إذ لا تشعر أنها جاهزة للمنافسة على أعلى مستوى.
وفازت اللاعبة الأميركية البالغ عمرها 36 عاما بلقبها 23 في البطولات الأربع الكبرى في العام الماضي في ملبورن بارك قبل أن تأخذ وقتا للراحة لتضع طفلتها الأولى.
ولعبت منذ ذلك الحين مرة واحدة علنا وخسرت أمام إيلينا أوستابنكو في أبوظبي.
وقالت سيرينا "بعد مشاركتي في أبوظبي أدركت رغم أنني قريبة للغاية من العودة لمستواي فأنني لست في الحالة التي أريدها".
وأضافت "رغم حزني بسبب هذا الأمر قررت عدم المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام".