وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 0.72 بالمئة إلى 1322.18 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي، بينما ارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 0.24 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1321.6 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1.44 بالمئة إلى 1098.30 دولار للأوقية، بعدما صعد في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 1105.70 دولار.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو وسط تفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو. لكن الذهب، الذي يتحرك في العادة في اتجاه معاكس للعملة الأميركية، لم يتمكن من الاستفادة من ضعف الدولار وظل قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الذي يزيد من تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.47 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها في ثمانية أسابيع عند 17.26 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 965.10 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.