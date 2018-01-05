وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت 7.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات، مع ارتفاع معدلات التشغيل في مصافي التكرير إلى أعلى مستوى منذ 2005.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا، أو ما يعادل 0.34 بالمئة لتبلغ عند التسوية 68.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 68.27 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 38سنتا، أو 0.62 بالمئة، إلى 62.01 دولار للبرميل بعد أن وصلت أثناء الجلسة إلى 62.21 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2015.

وتساعد تخفيضات إنتاجية تقودها منظمة أوبك وروسيا في خفض المخزونات العالمية من الخام حتى مع استمرار ارتفاع الإنتاج الأميركي الذي صعد الأسبوع الماضي إلى 9.78 مليون برميل يوميا.