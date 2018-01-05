وحسب رويترز، قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إنه لايمكنها ذكر رقم محدد للمساعدات المجمدة لأن الإدارة الأميركية لاتزال تقيم أنواع المساعدات التي يشملها القرار.

وقالت المتحدثة الأميركية إن بعض المساعدات قد تستمر إذا اتخذت إسلام آباد إجراء حاسما ضد الجماعتين.

وأضافت المتحدة "اليوم بوسعي التأكيد أننا علقنا...مساعدات أمنية لباكستان في الوقت الراهن فقط حتى تتخذ حكومة باكستان إجراء حاسما ضد جماعات منها طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. نحن نعتبرها (الجماعات) مصدرا لزعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنها تستهدف أميركيين".