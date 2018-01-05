وأوضح ماتيس، إن مشكلة بلاده هي مع "النظام الإيراني الدكتاتوري"، مشيرا إلى أن قسما كبيرا من الشعب الإيراني لديه مشكلة مع هذا النظام أيضا.

وأضاف الوزير الأميركي، أن النظام الإيراني نجح في قمع الثورة الخضراء قبل أعوام، لكنه فشل في إزالة عدم الرضى والغضب من نفوس شعبه.

إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة الخميس، عزمها على محاسبة المسؤولين الإيرانيين عن اعتقال أو مقتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مؤكدة أن هؤلاء "لن يتم نسيانهم".

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت "ندين بأشد العبارات سقوط قتلى وتوقيف ألف إيراني على الأقل".

وأضافت "لدينا سلطات واسعة لمحاسبة الذين يمارسون العنف ضد متظاهرين ويساهمون في الرقابة أو يسرقون من شعب إيران".

وتابعت "ونقول لضحايا النظام: لن يتم نسيانكم".

واندلعت احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف في إيران في الشهر الفائت، وقتل 21 شخصا على الأقل في صدامات بين متظاهرين وقوى الأمن الإيرانية.

وتابعت ناورت "ندعم هذه التطلعات المشروعة لدى الشعب الإيراني وندعو الحكومة إلى إتاحة حرية تبادل الأفكار والمعلومات"، مؤكدة "يجب أن نتمتع جميعا بالحريات الأساسية والاقتصادية والسياسية نفسها، بما فيها الحق في التظاهر السلمي".