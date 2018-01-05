والجلسة التي يتعين أن تؤكدها الرئاسة الكازاخستانية الدورية للمجلس ستعقد الجمعة عند الساعة 20:00 ت غ.

واعتبرت روسيا المقترح الأميركي الداعي لعقد اجتماع غيرعادي لمجلس الأمن الدولي لبحث الاضطرابات في إيران "ضار ومدمر"، حسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وقال ريابكوف وفقا لما أوردته الوكالة "لا نرى دورا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن".

وأضاف قائلا "الشؤون الداخلية لإيران ليس لها علاقة بدور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (وهو) حفظ السلام والأمن الدوليين".

وكانت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلادها تسعى إلى عقد اجتماعات طارئة بشأن إيران بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وبمجلس حقوق الإنسان في جنيف. حسب ما أوردت عنها رويترز.

وخرجت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن وبلدات إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 21 شخصا.

وفي تعليقه على احتمال أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران قال المسؤول الروسي، إن مثل هذه الوسائل "غير شرعية".

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت ألمحت إلى احتمال أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات.

وكان ريابكوف قال في وقت سابق الخميس إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية وإن موسكو ستظل ملتزمة بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية

ووافقت فيه طهران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية.