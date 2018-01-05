وتفوقت مصر على الكاميرون ونيجيريا بفضل تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لأول مرة منذ 1990، وبلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية في غابون مطلع العام الماضي.

ووعد أبو ريدة عقب تسلمه الجائزة بالظهور بشكل مشرف في كأس العالم في روسيا. وتشارك مصر ضمن المجموعة الأولى إلى جوار صاحبة الأرض والضيافة وأوروغواي والسعودية.

كما تأهلت مصر، تحت قيادة مدربها الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي نال جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2017، لنهائيات كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الماضي، وذلك عقب الغياب عن ثلاث نسخ متتالية من البطولة.

واستطاعت مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات، بلوغ النهائي لتخسر أمام الكاميرون التي توجت باللقب للمرة الخامسة والأولى منذ عام 2002.