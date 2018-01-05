وجاء تتويج كوبر (62 عاما) بعد قيادته مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1990، واحتلال المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مطلع العام الحالي في الغابون.

وتفوق المدرب المخضرم على المغربي الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة.، وكذلك الألماني جيرنوت رور مدرب نيجيريا الذي قاد الفريق لنهائيات كأس العالم 2018 بعد مشوار رائع دون هزيمة في التصفيات.