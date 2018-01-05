وقال مدير مركز الأحواز للإعلام والدراسات الاستراتيجية، حسن راضي، لـ"سكاي نيوز عربية" إن عمال مدينة عسلاوي ومشروع بارس جنوبي للبتروكمياويات أضربوا عن العمل الساعة الواحدة ظهرا.

وأضاف أن العمال دعوا العاملين في مجال النفط والبتروكمياويات في الشركات الأخرى إلى الإضراب عن العمل للتضامن مع الاحتجاجات التي تواجه قمعا أمنيا.

وتحولت الاحتجاجات، التي بدأت الأسبوع الماضي بسبب الإحباط من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشباب والطبقة العاملة، إلى انتفاضة ضد السلطات والمزايا التي تتمتع بها النخبة خاصة المرشد علي خامنئي.