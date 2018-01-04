وأضاف مهاب مميش، في بيان أصدرته هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في القناة شهدت نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن.

وذكر أن عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه، ارتفاعا من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016، بزيادة نسبتها 89.5 بالمئة، متأثرة بتحرير سعر صرف الجنيه.

ونقل البيان عن مميش قوله إن أعداد السفن العابرة للقناة العام الماضي زادت بنسبة 4.3 بالمئة إلى 17ألفا و550 سفينة، مقارنة مع 16 ألفا و833 سفينة في 2016.

وقال مميش إن حمولات السفن العابرة للقناة ارتفعت بنسبة 6.9بالمئة إلى 1.43 مليار طن، من 974 مليون طن في 2016، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها حمولات السفن حاجز المليار طن.

ونقل البيان عن مميش قوله إن هيئة القناة "تتبنى حاليا استراتيجية جديدة تستهدف زيادة العائدات وعدم الاقتصار على رسوم العبور، من خلال إقامة مشروعات استثمارية وخدمية بما يعزز تدفقات العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد القومي".

وأرجع البيان الزيادة في الإيرادات في 2017 إلى "تحسن مؤشرات الاقتصاديات العالمية وزيادة معدل التجارة العالمية، فضلا عن تبني الهيئة لسياسات تسويقية جديدة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لمتكن تعبر القناة من قبل".