وانضم فييتو (24 عاما) لأتليتيكو مقابل 20 مليون يورو (24مليون دولار) في عام 2015 عقب موسم أول رائع له في إسبانيا مع فياريال، لكنه فشل في التأقلم مع فريق المدرب دييغو سيميوني على مدار فترتين. وأمضى اللاعب فترة إعارة لإشبيلية الموسم الماضي ضمن الفترتين.

وسجل اللاعب 10 أهداف وأرسل خمس تمريرات مؤثرة مع إشبيلية. ولم تساعده العقوبة المفروضة على تسجيل أتليتيكو للاعبين جدد حتى الأول من يناير الجاري على ترك أي بصمة مع عودته لتشكيلة سيميوني في أغسطس الماضي.

وخاض فييتو سبع مباريات منذ البداية في كافة المسابقات بدون أن يسجل مع أتليتيكو هذا الموسم.

وأسرع قدوم الثنائي فيتولو ودييغو كوستا، والذي انضم عقب نهاية العقوبة الموقعة على أتليتيكو بعدم تسجيل لاعبين جدد، برحيله عن الفريق.

ومع فالنسيا، سيعود فييتو للعمل ثانية مع المدرب مارسيلينو الذي استطاع إخراج أفضل ما لديه مع فياريال ويمكن للمهاجم الأرجنتيني خوض أول مباراة له على أرض فريقه أمام جيرونا بعد غد السبت في ظل إيقاف سيموني زازا كبير هدافي بلنسية حاليا.