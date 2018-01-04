ودخل المنتخبان إلى الجولة الأخيرة وهما على المسافة ذاتها بعد فوز كل منهما على اليابان وروسيا، وبالتالي كانت البطاقة المؤهلة إلى النهائي محصورة بينهما.

وتمكنت سويسرا من حسمها لصالحها والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2001 حين توجت بلقبها الثاني والأخير، بفوزها بالمباريات الثلاث، منهية بذلك دور المجموعات دون أي هزيمة.

ووضع فيدرر، الساعي إلى الاحتفاظ بلقبه في مبلورن ورفع رصيده الى 20 لقبا في بطولات الغراند سلام، سويسرا في المقدمة خلال الجولة الأخيرة بتأكيده تفوقه على سوك الذي لم يسبق له أن فاز بأي مجموعة في أربع مواجهات سابقة مع السويسري، وعجز الخميس ايضا عن فك عقدته أمامه 6-7 (5-7) و5-7.

ويأمل فيدرر في الفوز بلقب كأس هوبمان للمرة الثانية بعد عام 2001 بصحبة مارتينا هينغيس المعتزلة، حين كان سجله خاليا من أي لقب على صعيد دورات رابطة المحترفين.

ويعول فيدرر في مسعاه على شريكته الحالية بيليندا بنسيتش التي حسمت المواجهة لصالح بلادها وفازت بمباراة الفردي الثالثة لها في هذه الدورة، بتغلبها على كوكو فانديفيغيه 7-6 (8-6) و6-4، ثم تمكن الثنائي من الفوز بمباراة الفردي المختلط 4-3 (5-3) و4-2.

وستحدد هوية المنتخب الذي سيواجه فيدرر وبنسيتش في النهائي المقرر السبت، في مواجهتي الجمعة في المجموعة الأولى بين ألمانيا المتصدرة وأستراليا المضيفة الثالثة من جهة، وبلجيكا الثانية وكندا الرابعة والأخيرة من جهة أخرى.