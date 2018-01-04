وأظهر فيديو، نشره حساب "news_kurdii" على تويتر، سيدات وهن يهتفن لحرية أقاربهم الذين اعتقلوا خلال المظاهرات المستمرة منذ الخميس الماضي ضد فساد وقمع نظام الملالي.

وقال المصدر نفسه إن اللقطات صورت اليوم الخميس في اليوم الثامن من المظاهرات، التي بدأت قبل أسبوع في مدينة مشهد قبل أن تتوسع وتمتد إلى مختلف مناطق البلاد، رغم القمع الوحشي للنظام.

وأسفرت عمليات قمع المتظاهرين من قوات الباسيج عن مقتل أكثر من 30 شخصا واعتقال المئات، معظمهم اقتيدوا إلى معتقل إيفين المعروف سيء السمعة، الذي يعد أحد أكثر المعتقلات رعبا في إيران.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن معتقل إيفين، حيث يقبع بالفعل عشرات المناهضين للنظام منذ سنوات طويلة، بات في الأيام الأخيرة يغص بالأشخاص الذين اعتقلوا في الاحتجاجات.

وتحدثت المعلومات نفسها أن عدد المعتقلين بلغ حتى الأحد الماضي 1000 شخص، بينهم 450 اعتقلوا في ثلاثة أيام بالعاصمة طهران التي شهدت بدورها في موجة احتجاجات شعبية في الأيام الماضية.