وأضاف المصدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن المسلحين أوقفوا سيارتين على طريق العريش القنطرة الدولي أمام ملاحات سبيكة، قبل أن يطلقوا الرصاص على ركابها.

وبين القتلى، أمين شرطة من إدارة الأمن العام بمديرية أمن شمال سيناء بمصر، وفق المصدر الذي أشار إلى أن المسلحين أطلقوا الرصاص عليه بعد أن تعرفوا على هويته.

وتشهد محافظة شمال سيناء عمليات عسكرية متواصلة ضد الجماعات الإرهابية، التي صعدت من هجماتها بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.