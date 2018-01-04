وعثرت قوات تعمل في بلدة بولكا على سلومي باجو مع فتاة أخرى، وقال الجيش، في بيان، إنهما "تحت حماية آمنة من القوات وتتلقيان رعاية طبية". والفتاة الأخرى لم تكن ضمن التلميذات المخطوفات.

وكانت بوكو حرام قد اختطفت أكثر من 200 فتاة في هجوم على مدرستهن في بلدة شيبوك في أبريل 2014، قبل أن تفرج في مايو الماضي عن 82 تلميذة.

وكان الاختطاف قد أثار غضبا دوليا، وخرجت تظاهرات حول العالم للمطالبة بالإفراج عن الفتيات، كما انتشر وسم (هاشتاغ) "أعيدوا فتياتنا"، في إطار حملة إلكترونية دعما للفتيات وأسرهن.