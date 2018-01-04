وبموجب قرعة هذا الدور، سيتواجه سان جرمان وريال حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في مباراتي ذهاب وإياب في فبراير ومارس، في أبرز اختبار للنادي الفرنسي على المستوى القاري بعد إنفاقه القياسي في فترة الانتقالات الصيفية، وتحقيقه أغلى صفقتين في تاريخ اللعبة بضم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وقال إيمري لفرانس برس "هذه فرصة لنا لنظهر أننا على المستوى نفسه مع ريال، ولنظهر أننا قادرون على التغلب على أفضل الفرق".

ويحل سان جرمان ضيفا على ريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، في 14 فبراير المقبل، قبل أن يخوضا مباراة الإياب في باريس في السادس من مارس.

وشدد إيمري على "إيجابيته" خلال هذه المواجهة، معتبرا أنه حتى في حال خسارتها، فلن يعد ذلك فشلا بالنسبة إلى النادي الذي أبرم تعاقدات قياسية خلال الصيف، ويرى محللون ان هدفها الأول هو إحراز سان جرمان لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف "سنتحضر بشكل جيد وننافس ريال. أعتقد أننا قادرون على الفوز"، مستعيدا الذكرى المريرة لتجربة الموسم الماضي، عندما أقصي سان جرمان من الدور ثمن النهائي على يد برشلونة الإسباني، بخسارته إيابا في برشلونة 1-6، بعدما تقدم ذهابا 4-صفر.

ويتولى إيمري الإشراف على سان جرمان منذ يونيو 2016 بعد ثلاثة أعوام مع نادي إشبيلية.