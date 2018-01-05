وأظهر فيدو صوره أحد الركاب ونشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الأربعاء، اللحظات الحرجة التي عاشها ركاب الطائرة بسبب تعطل مسار الهبوط إثر الرياح العاتية.

وكانت الطائرة على بعد أمتار قليلة من المدرج وعلى وشك الهبوط، حين اضطر الطيار إلى الإقلاع مجددا بشكل مفاجأة، وتجنب كارثة وشيكة. وقال أحد الركاب إن الطيار "يستحق وسام الجدارة".

وقال ممثل الخطوط الجوية البريطانية إن "السلامة هي دائما على رأس أولوياتنا. وإن الطيارين يتمتعون بمهارات العالية، إذ يخضعون للتدريب بانتظام، لاسيما على إجراء المناورات في الجو".

وتسببت العاصفة إليانور المصحوبة برياح قوية في تعطيل جوانب الحياة في أنحاء مختلفة من بريطانيا على المدار الساعات الـ24 الماضية، بعد وصول العاصفة إلى شواطئ البلاد.

ودمرت العاصفة خطوط الكهرباء وانقطعت هذه الخدمة عن الآلاف من المنازل. وانتشلت فيق الإنقاذ جثة من البحر بالقرب من ساسكس بسبب العاصفة القوية.