وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في المنطقة موندلي مفامبي لوكالة فرانس برس "وصلت حصيلة القتلى إلى 14"، مضيفا أن 180 شخصا على الأقل أصيبوا.

وأضاف "يُخشى أن يتم العثور على مزيد من الجثث مع تواصل عمليات البحث والانتشال والإنقاذ".

وقال المسؤول في شركة سكة الحديد ليبوهو موكاليفا لوكالة فرانس برس من موقع الحادث إن فرق الانقاذ تبحث تحت الركام عن ركاب علقوا في الداخل.

وتشهد وسائل النقل في جنوب أفريقيا ازدحاما خلال فترة رأس السنة حيث يعود الركاب إلى أعمالهم بعد انقضاء العطلة.