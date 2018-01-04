وكان وزير المواصلات الروسي ماكسيم سوكولوف قد ذكر في ديسمبر الماضي، أن الرحلات الجوية بين القاهرة وروسيا ستستأنف اعتبارا من شهر فبراير المقبل.

وتوقفت الرحلات بين البلدين عقب تفجير متشددين قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيح.

وسمحت مصر على مدار العامين الماضيين للعديد من الوفود الأمنية الأجنبية بالتفتيش على أمن مطاراتها منذ سقوط الطائرة الروسية، في حادث أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.

وكان بوتن قد أعلن خلال لقاء مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة الشهر الماضي أن أجهزة الأمن الروسية أبلغته استعدادها لفتح طيران مباشر بين موسكو والقاهرة.