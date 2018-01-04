وكانت النيابة العامة قد وجهت لابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف، القيادي بحزب الوسط، تهما بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية (جماعة الإخوان)، والدعوة للتظاهر دون تصريح والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان في مصر، قد تحفظت في أغسطس الماضي على ممتلكات وأموال 16 عنصرا من التنظيم المحظور، من بينهم أبناء القيادي المقيم بقطر يوسف القرضاوي وآخرين.

وبحسب بيان للجنة، فإن التحفظ شمل "جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة".