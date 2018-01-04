وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن ريال مدريد حسم صفقة أريزابلاغا بشكل نهائي ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأوضحت "الوثيقة التي لم ترغب مصادرنا في الكشف عنها تضم معلومات حول مدة العقد والقيمة المالية".

لكنها قالت إن كل شيء يشير إلى أن المدة ستكون ستة مواسم مثل داني سيبايوس و ثيو هرنانديز.

ومن غير المعروف متى سيلتحق الحارس بالنادي الملكي، حيث تضم الوثيقة تاريخين، الأول في يناير (الانتقالات الشتوية) والثاني في يونيو (الانتقالات الصيفية).

وسيحدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تاريخ التحاق اللاعب خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن عقد كيبا الحالي مع بلباو سينتهي في 30 يونيو.