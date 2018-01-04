وكان إدريس بالوكن، عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، قد سجن أول مرة في نوفمبر 2016 تمهيدا لمحاكمته في تحقيق متصل بالإرهاب، حسبما تقول أنقرة.

وأفرج عنه بعد ذلك في يناير 2017، قبل إلقاء القبض عليه مرة أخرى بعدها بشهر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتنصب معظم الاتهامات المنسوبة إلى بالوكن وغيره من أعضاء الحزب، وبينهم مؤسساه، الارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية. وينفي جميعهم هذه التهم.