وفي تبنٍ للموقف الإسرائيلي، اعتبرت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام أن الفيلم، وهو بعنوان "إشعاع المقاومة"، يتضمن "محتوى مشوها"، ويمكن أن يثير انقسامات بين المواطنين.

وغالبية سكان سنغافورة البالغ عددهم 5.6 مليون نسمة، ينتمون للإثنية الصينية، لكن تسكنها أيضا أقليات مهمة من المسلمين المالايو والهنود، إضافة للعديد من الرعايا الأجانب.

وكان من المقرر عرض الفيلم الخميس في مهرجان سنغافورة للأفلام الفلسطينية الذي يعرض أعمال مخرجين وفنانين فلسطينيين، وينظم منذ 2016. وبحسب موقع المهرجان، سيتم عرض 4 أفلام أخرى.

والفيلم الذي تم حظره يتناول حياة شابتين فلسطينيتين، تقدمان كالوجه الجديد للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وإحدى الشابتين، وهي عهد التميمي البالغة 16 عاما، يعتبرها الفلسطينيون بطلة بوقوفها بشجاعة أمام الاحتلال الإسرائيلي.

لكن الإسرائيليين يتهمون أسرتها باستغلالها لإثارة الاستفزاز. ووجهت إليها محكمة عسكرية إسرائيلية، الاثنين، 12 تهمة بما فيه التحريض والتهديد وإلقاء الحجارة.