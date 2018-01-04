ووفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن لصيّن حصلا على أقراط وبروش في اليوم الأخير من معرض دام أربعة أشهر، وعرضت خلاله 270 قطعة هندية تعود للقرن الخامس.

ولم تكن العناصر المسروقة من بين المعروضات البارزة في المعرض، بيد أن الشرطة قالت إن المسروقات مصنوعة من الذهب والبلاتين والماس.

وتقدر التقارير الإخبارية قيمة المسروقات بملايين الدولارات.

فيما ذكرت مجلة فوربس أن المسروقات "لا يوجد لها مثيل على هذا الكوكب".

وقال المحققون إن اللصين استولوا على "الكنوز الهندية" بعدما تمكنوا من تعطيل نظام الإنذار.

وقال رئيس مفوضية الشرطة فيتو غاغلياردي "من الواضح أننا نتعامل هنا مع اثنين من اللصوص المهرة الذين تمكنوا من إنجاح عمليتهم بالرغم من أن جميع غرف القصر مجهزة بتكنولوجيا متطورة للحماية".