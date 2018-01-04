وبحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1308.82 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6 بالمائة إلى 1310 دولارات للأوقية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر عند 1321.33 دولار للأوقية، الأربعاء، لكنه تراجع بعدها مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في أكثر من 3 شهور.

وتراجع الذهب أكثر بعدما عزز محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، التوقعات بزيادات جديدة في سعر الفائدة الأميركية.

وصعد الدولار، الخميس، في أعقاب بيانات أميركية قوية.

وزاد نشاط المصانع الأميركية أكثر من المتوقع في ديسمبر، بدعم تسارع نمو الطلبيات الجديدة، في مؤشر جديد على الزخم الاقتصادي القوي في نهاية عام 2017.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 17 دولارا للأوقية، بعدما صعدت لأعلى مستوى في 6 أسابيع، الأربعاء، عند 17.24 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين بأكثر من واحد بالمائة إلى 943 دولارا للأوقية، فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1086.95 دولار للأوقية.

ولامس المعدن أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الثلاثاء عند 1096.50 دولار للأوقية.