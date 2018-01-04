وذكرت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن طائرات التحالف شنت عملية تمشيط واسعة خلال الساعات الماضية، استهدفت تجمعات المتمردين في الجراحي وحيس وزبيد وباجل ومناطق أخرى في الساحل الغربي.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية والعربات المدرعة للمتمردين.

في هذه الأثناء، أكد قائد لواء حرس حدود في الجيش اليمني هيكل حنتف،، إن قوات الشرعية حققت أهداف الخطة الأولى من تحرير مديرية خب الشعف في محافظة الجوف شمالي البلاد، واستعادت السيطرة، على ما يقارب من 2400 كيلو متر مربع من قبضة الحوثيين.

وأشار في تصريحات صحفية نقلها موقع الجيش إلى أن قوات الشرعية في طريقها، إلى دخول محافظة صعده بعد أن وصلت طلائعها في ميمنة الجبهة إلى جبل فراص المطل على مديرية كتاف أحدى مديريات محافظة صعدة.

انهيار الحوثيين

وأكدت القوات الشرعية اليمنية المدعومة من طيران التحالف العربي تقدمها نحو مركز مديرية حيس، وسط انهيار في صفوف المتمردين الحوثيين بعد ارتفاع عدد القتلى والجرحى بينهم.

وقد وصل عدد قتلى المتمردين في المواجهات والغارات الجوية لطائرات التحالف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أكثر من 50 قتيلا، بالإضافة على عشرات الجرحى.

وتمكنت القوات الشرعية، الأربعاء، من قطع أحد خطوط الإمداد الرئيسة لميليشيات الحوثي الإيرانية، وهو الخط الرابط بين تعز وحيس بمحافظة الحديدية غربي اليمن.

استسلام مجاميع

واستسلمت مجاميع من المسلحين الحوثيين على مشارف مدينة حيس بعد حصار دام يومين. في حين استكملت القوات الشرعية استعادة السيطرة على مناطق السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوبي حيس.

وأمام الخسائر التي تكبدها المتمردون، الحوثيون، فقد لجأوا إلى زراعة الألغام وتفجير الجسور وعبارات المياه في عدد من الطرق في جبهة الساحل لإعاقة تقدم القوات الشرعية.