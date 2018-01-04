وسيجبر الأهل على دفع الغرامة السابقة في حال تكرار تأخر التلميذ أو التلميذة عن الحضور لعشر مرات خلال 3 أشهر.

وذكر القرار أيضاً أنه وفي حال تأخر دفع الغرامة عن مدة أقصاها 28 يوماً فسيواجه الأهل فرض الغرامة القصوى التي تصل إلى 3380 دولار أو السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وقد وضح عضو مجلس مقاطعة ستافوردشاير، فيليب وايت، لصحيفة الإندبندت البريطانية بأن "قرار المحكمة العليا يهتم بشكل واضح بحضور الطلاب اليومي لأن غيابهم يؤثر على أدائهم ومعطل لبقية طلاب الفصل في حال محاولة المتأخرين اللحاق تعليمياً بأقرانهم".

ويعد هذا القرار نتيجة لسلسلة من النقاشات التي تمت بين المقاطعات تقتضي بضرورة تحمل الأهل المسؤولية الكاملة لتأخر أو غياب الطلاب.